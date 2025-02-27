Буданов рассказал, правда ли, что Наев не знал о вторжении России

Планы полномасштабного вторжения России начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрывал публично еще осенью 2021 года. Это означает, что военное и политическое руководство страны информацию о вторжении получило еще раньше, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова "Укринформу".

Буданов напомнил, что еще осенью 2021 года публично рассказывал о планах российского вторжения. Фото: ГУР МО

"Примерно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах, когда я показал схему – как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это на тот момент была уже обнародованная информация", — напомнил глава ГУР.

Таким образом Буданов ответил на вопрос о недавнем интервью генерала Сергея Наева "Украинской правде", в котором он заявил, что якобы не имел точной информации о полномасштабном вторжении РФ. Буданов возразил, что если разведка в 2021 году сделала достоянием публики данные о направлениях и способах российского наступления на Украину, то у военных эта информация была еще раньше.

"Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все (разведданные о вторжении) везде проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь, – подчеркнул начальник ГУР.

Кроме того, Буданов развеял фейк о "могуществе" главы Чечни Рамзана Кадырова, который культивируют сами "кадыровцы". Разведчик назвал неправдой информацию о том, что Кадыров влияет на обмены пленными таким образом, чтобы чеченцев меняли в первую очередь.

Читайте также на "Комментариях" - Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

Как писал портал "Комментарии", 12 февраля журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники заявил, что Наев сослан на фронт — получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". По словам Бутусова, якобы президент Владимир Зеленский бурно отреагировал на интервью Наева, в котором тот, перечислив факты, отметил, что провал подготовки Украины к нападению РФ в 2022 году — это полная ответственность политического руководства страны и лично президента. Также Наев отметил, что руководство страны будто быне сообщало военным информацию о времени нападения.



