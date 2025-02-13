Генерал, которому Зеленский "отомстил" за правду о войне, таки добрался до фронта: чем там занимается

Сегодня генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл на фронт после того как его "послал" туда верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский. Об этом 13 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление самого Наева в соцсетях. Конкретный сектор передовой генерал не указывает, но отметил, что знакомится с обстановкой.

Сергей Наев уже изучает обстановку на передовой и не ропщет. Фото: Сергей Наев / Facebook

Наев отметил, что прибыл на место выполнения боевых задач (стала ли этим местом Великая Новоселка — не уточняется) входит в курс дел и изучает состав сил и средств обороны.

"Передо мной — уставшие, но несокрушимые воины. Каждый из них — это история отваги, боли и непокорности. Держим оборону не только оружием, но и силой духа", — написал генерал, заверив, что Украина победит.

Напомним, Зеленский назначил Наева командующим Объединенными силами ВСУ в 2020 году, в 2022 году ему присвоили звание Героя Украины. 11 февраля 2024 года генерала сняли с должности.

Как писал портал "Комментарии", 12 февраля журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники заявил, что Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка".

По словам Бутусова, якобы Владимир Зеленский бурно отреагировал на сенсационное интервью генерала Наева, в котором тот, перечислив факты, отметил, что провал подготовки Украины к нападению РФ в 2022 году — это полная ответственность политического руководства страны и лично президента. Также Наев отметил, что руководство страны не сообщало военным информацию о времени нападения.

"А сегодня утром Наев получил назначение в войска. Наши источники говорят, что руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского", — заявил Бутусов.

По данным источников журналиста, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного исполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатный пост в ВСУ.

"Зеленский не знал этого, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь Минобороны и офис президента ищут думают, какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу", — сообщил Бутусов.

По статусу тактическими группами в ВСУ командуют полковники, назначение на эту должность генерал-лейтенанта, бывшего командующего Объединенными силами и ОСУВ, то есть всего восточного фронта, выглядит как понижение, поэтому цель убрать Наева из Киева на фронт любой ценой не вызывает сомнений, добавил Бутусов.