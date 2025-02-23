Когда закончится война в Украине: Буданов дал несмелый прогноз

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

Кирилл Буданов назвал условие окончания войны в Украине. Фото: ГУР МО

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".

"Когда все стороны будут готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если он реалистичен. Тогда и произойдет, раньше не будет. В одностороннем порядке это нельзя сделать", — отметил глава ГУР.

Что касается заинтересованности оккупантов в передышке, Буданов отметил, что видел документ, который содержит стратегическое планирование РФ до 2045 года.

"Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно теряет возможность стать сверхдержавой и даже региональным лидером", — пояснил разведчик.

Портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп 22 февраля объявил о начале нового этапа переговоров о прекращении огня в Украине между делегациями США и РФ. Он сообщил, что переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе. Однако в МИД РФ опровергли, что собираются участвовать в переговорах в этот день.

После первой встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей: восстановить штат сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине и изучить более тесные отношения и экономическое сотрудничество.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По ее словам, американский лидер видит готовность Москвы пойти навстречу, а его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц "будет работать круглосуточно все выходные", чтобы мир наступил как можно скорее.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года.