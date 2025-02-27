Пастухи с гор, кому они нужны: Буданов развеял миф о могуществе Кадырова (ВИДЕО)

"Раскрученность" кадыровцев — это побочный эффект информационной войны, которую Украина ведет против России. Такие же войны ведет РФ, и все это привело к появлению проблемных категорий при организации обмена пленными. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "Укринформу".

Буданов сетует, что украинцы сами "приподняли" кадыровцев, а их ценность на самом деле невелика. Фото: ГУР МО

"Есть не табу (для обмена), а есть проблемные категории из-за наших информационных войн. И знаете, как у любой информационной войны, есть плюсы и минусы. Некоторые минусы всех этих мероприятий – то, что некоторые распиаренные категории и для них, и для нас стали проблемными. Мы тоже здесь сильно "приподняли" вверх всех кадыровцев. Пастухи с гор — кому они нужны? А для них – это вопрос "Азова", морпехов, вообще все, что касается Мариуполя. Для нас – кадыровцы такой яркий пример", — пояснил разведчик.

Также Буданов развеял фейк о "могуществе" главы Чечни Рамзана Кадырова, который культивируют сами "кадыровцы". Разведчик назвал неправдой информацию о том, что Кадыров влияет на обмены пленными таким образом, чтобы чеченцев меняли в первую очередь.

"Нет, это неправда", — заявил глава ГУР.

Интересно, что в текстовую версию интервью "Укринформ" не включил слова Буданова о пастухах. Но она осталась в видеоверсии.

Читайте также на "Комментариях" - Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".

"Когда все стороны будут готовы, выработают план, алгоритм, который согласуют, если он реалистичен. Тогда и произойдет, раньше не будет. В одностороннем порядке это нельзя сделать", — отметил глава ГУР.

Что касается заинтересованности оккупантов в передышке, Буданов отметил, что видел документ, который содержит стратегическое планирование РФ до 2045 года.

"Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно теряет возможность стать сверхдержавой и даже региональным лидером", — пояснил разведчик.