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Буданов рассказал о возможности обмена российских территорий на украинские

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал заявления российских повстанцев о возможности обмена Теткино на Мелитополь.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил возможность обмена украинского временно оккупированного города Мелитополь на российскую деревню Теткино. Так глава ГУР прокомментировал заявления российских добровольцев из легиона "Свобода России", ведущих боевые действия на территории РФ.

Буданов рассказал о возможности обмена российских территорий на украинские

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Представители легиона "Свобода России" заявили, что они готовы вступить в переговоры с Кремлем и обменять находящуюся близ украинской границы российскую деревню Теткино на украинский город Мелитополь, который вернулся бы под контроль Киева. На такие заявления отреагировал Кирилл Буданов.

"Я бы с радостью обменял Теткино на Мелитополь, но, как там будет, увидим. Пока, я думаю, об этом рано говорить", — сказал Буданов.

Также Буданов рассказал, что российские добровольцы помогают ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину и участвовали в боях во многих горячих точках. Потому, по словам руководителя ГУР, Украина будет помогать им в их борьбе против режима Путина.

"Это история о том, как россияне решают свой внутригосударственный вопрос. Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие, но все они россияне", — сказал Буданов о рейдах российских повстанцев на территорию Курской и Белгородской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор НГУ объяснил, следует ли ожидать, что российские повстанцы из легиона "Свобода России" пойдут на Москву.

Также "Комментарии" писали, что в украинской разведке рассказали о количестве попыток покушения на убийство руководителя ГУР Кирилла Буданова. По словам спикера ГУР было зафиксировано не менее 10 случаев.




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