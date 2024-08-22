Буданов рассказал о главных целях дронов в России

Целями беспилотников, которые в ночь на 21 августа нанесли удары по объектам в России, были центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет "The War Zone".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Специалисты ГУР нанесли удары по центру радиосвязи, по московскому аэропорту "Остафьево" и авиабазе "Миллерово" в Ростовской области. Всего, по словам Кирилла Буданова, было задействовано около 50 беспилотников.

"The War Zone" также отмечает, что последние данные, собранные системой пожарной информации NASA, свидетельствуют об отсутствии пожаров и в Остафьево, и в Миллерово. Буданов не уточнил, где находится центр радиосвязи.

Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Москвы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных атак на столицу РФ, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов.

"Силами ПВО Минобороны (России – ред.) этой ночью сбито 10 штук (БпЛа – ред.). Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", – заявил Сергей Собинин.

Позже российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 45 беспилотников на территории России. В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской – 23, над Белгородской – 6, над Калужской – 3 и над Курской – 2.

Неспокойно также в Ростовской области РФ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что около 01:00 противовоздушная оборона сбила на западе региона ракету.

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