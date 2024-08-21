Москвичам напомнили о войне: что пережила столица РФ этой ночью

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных атак на столицу РФ, в результате которой российская ПВО якобы сбила 10 дронов. Как передает портал "Комментарии", отчитался Собянин об отражении атаки в telegram.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

"Силами ПВО Минобороны (России – ред.) этой ночью сбито 10 штук (БпЛа – ред.). Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", – заявил Сергей Собинин.

Позже российское Минобороны заявило, что за ночь ПВО якобы сбила 45 беспилотников на территории России.

В частности, над Московской областью якобы сбили 11 дронов, над Брянской – 23, над Белгородской – 6, над Калужской – 3 и над Курской – 2.

Неспокойно также в Ростовской области РФ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что около 01:00 противовоздушная оборона сбила на западе региона ракету.

"По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет", — добавил он.

В сети публикуют фото и видео пожара в городе Новошахтинск. Утверждается, что в результате атаки сгорело поле.

"Вероятно, хотели ударить по нефтезаводу после атаки на Пролетарск", — пишет канал "Это Ростов".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.

"Информации о пострадавших и разрушениях в данный момент нет. Все оперативные и аварийные службы работают", — добавил он.

А глава Брянской области Александр Богомаз заявляет, что этой ночью над регионом выявили и уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

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