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Буданов рассказал, куда ВСУ крайне важно выйти до лета

Кирилл Буданов заявил, что до лета Украина должна вернуть Крым

сегодня, 12:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские войска должны сделать все для того, чтобы вернуть временно оккупированный Крым до лета. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью Washington Post высказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. 

Буданов рассказал, куда ВСУ крайне важно выйти до лета

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

При этом на вопрос, считает ли он, что введение украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:

"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится. Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет".

Буданов убежден, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И в Москве хорошо об этом знают.

Кроме того, начальник ГУР Минобороны прогнозирует, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях. Однако новое наступление из Беларуси он назвал маловероятным.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает тяжелые бои. Как на военных фронтах (особенно на Донбассе), так и на дипломатических. Об этом в обращении рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, на фоне того, что творит Россия с Херсоном, Харьковом, Бахмутом, Авдеевкой, со всей нашей страной, – странно, что "приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста" (речь о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже). Как события на всех фронтах (включая дипломатический) могут в обозримом будущем развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе мы вступает в февраль, который некоторые называют переломным в этой войне. Чего, предположительно, ожидать Украине в обозримом будущем на всех фронтах, включая не только собственно военный, но и экономический, внешнеполитический.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/31/kyrylo-budanov-ukraine-intelligence-boss-interview/
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