Буданов рассказал, куда ВСУ крайне важно выйти до лета

Украинские войска должны сделать все для того, чтобы вернуть временно оккупированный Крым до лета. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью Washington Post высказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

При этом на вопрос, считает ли он, что введение украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:

"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится. Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет".

Буданов убежден, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И в Москве хорошо об этом знают.

Кроме того, начальник ГУР Минобороны прогнозирует, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях. Однако новое наступление из Беларуси он назвал маловероятным.

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