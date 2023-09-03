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Буданов рассказал, когда в последний раз видели настоящего Путина

Глава ГУР Кирилл Буданов указал дату, когда Путин в последний раз появлялся на публике.

сегодня, 13:25
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что президента России Владимира Путина видели в последний раз еще в 2022 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания "Радио Свобода".

Буданов рассказал, когда в последний раз видели настоящего Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что настоящий Владимир Путин может не появляться по разным причинам на публику, в частности, это может касаться его плохого состояния здоровья, смерти, или он просто не хочет выходить.


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"Того Путина, который был, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022", — рассказал Кирилл Буданов.

Ранее Буданов уже рассказывал, что у российского президента несколько двойников. Вероятно, их по меньшей мере трое. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркивал, что между двойниками Путина существуют отличия в физиологических признаках, протокольных пунктах и мерах безопасности. Юсов добавляет, что Кремль пытается это делать максимально реалистично и даже заставляет пройти карантинные меры, чтобы встретиться с не настоящим Путиным.

Несмотря на это, в сеть постоянно попадают видео и фото доказательства о существовании двойников у Путина. В частности, это касается того, что президент России практически одновременно находился на нескольких мероприятиях. А также отличия поведения Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о руководителе ГУР Буданове, который назвал главную ошибку российского диктатора в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов назвал ресурс Путина, позволяющий России и дальше вести войну против Украины. По словам руководителя ГУР, все другие ресурсы в Кремле заканчиваются.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/budanov-putin-mobilizatsiya-viyna/32572841.html
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