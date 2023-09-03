Буданов рассказал, когда в последний раз видели настоящего Путина

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что президента России Владимира Путина видели в последний раз еще в 2022 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания "Радио Свобода".



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что настоящий Владимир Путин может не появляться по разным причинам на публику, в частности, это может касаться его плохого состояния здоровья, смерти, или он просто не хочет выходить.

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"Того Путина, который был, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022", — рассказал Кирилл Буданов.

Ранее Буданов уже рассказывал, что у российского президента несколько двойников. Вероятно, их по меньшей мере трое. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркивал, что между двойниками Путина существуют отличия в физиологических признаках, протокольных пунктах и мерах безопасности. Юсов добавляет, что Кремль пытается это делать максимально реалистично и даже заставляет пройти карантинные меры, чтобы встретиться с не настоящим Путиным.

Несмотря на это, в сеть постоянно попадают видео и фото доказательства о существовании двойников у Путина. В частности, это касается того, что президент России практически одновременно находился на нескольких мероприятиях. А также отличия поведения Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о руководителе ГУР Буданове, который назвал главную ошибку российского диктатора в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов назвал ресурс Путина, позволяющий России и дальше вести войну против Украины. По словам руководителя ГУР, все другие ресурсы в Кремле заканчиваются.