Буданов рассказал, когда россияне перестанут наступать

В ноябре 2023 россияне активизировали наступление на Украину. По состоянию на сейчас оно еще продолжается, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

У россиян есть продвижение на фронте

При этом он подчеркнул, что россияне добились некоторых успехов на поле боя.

"К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть и возле Авдеевки. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели как можно скорее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец, это по Харьковской области" , — рассказал Буданов.

Кроме того, по его словам, россияне также планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области, но к этому "даже близко ничего нет".

При этом Буданов считает, что вскоре противник исчерпает свой наступательный потенциал.

"Наступление все еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью", - считает Буданов.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что Авдеевка сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Оккупанты не прекращают ее штурмы ни днем, ни ночью. При этом в ВСУ подчеркивали, что на самом деле нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того, чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны, как живой силы, так и техники.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что на фронте на востоке Украины оперативная обстановка остается сложной. Российские оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

Также "Комментарии" рассказывали мнения экспертов о том, зачем Путину Авдеевка, и сможет ли он ее на самом деле захватить.







