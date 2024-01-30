Буданов рассказал, когда россияне перестанут наступать

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Ткачик Олеся
В ноябре 2023 россияне активизировали наступление на Украину. По состоянию на сейчас оно еще продолжается, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.
У россиян есть продвижение на фронте
При этом он подчеркнул, что россияне добились некоторых успехов на поле боя.
Кроме того, по его словам, россияне также планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области, но к этому "даже близко ничего нет".
При этом Буданов считает, что вскоре противник исчерпает свой наступательный потенциал.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что Авдеевка сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Оккупанты не прекращают ее штурмы ни днем, ни ночью. При этом в ВСУ подчеркивали, что на самом деле нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того, чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны, как живой силы, так и техники.
Кроме того, "Комментарии" сообщали, что на фронте на востоке Украины оперативная обстановка остается сложной. Российские оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.
Также "Комментарии" рассказывали мнения экспертов о том, зачем Путину Авдеевка, и сможет ли он ее на самом деле захватить.
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