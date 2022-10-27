Буданов рассказал, какие части Россия массово перебрасывает в Херсон

Российское руководство не придумало ничего нового, кроме как отправлять в Херсон россиян, которых совсем недавно мобилизировали. Оккупанты активно готовятся к уличным боям. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в комментарии телеканалу "CNN".

Кирилл Буданов. Фото: УП

Главный разведчики страны допустил, что недавно мобилизованные россияне используются Кремлем, как "пушечное мясо". Это очень хорошо понимают российские власти, которые отправляют людей на убой.

"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, пока новомобилизованные прибывают в Херсон, марионетки Кремле, коллаборанты массово покидают город. Кремль понимает, что ситуация для России в Херсонской области складывается не самым лучшим образом и, что есть риск попадания россиян на юге Украины в полное окружение.

Офицер прогнозирует, что вывод российских формирований ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".

"Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", — подытожил Кирилл Буданов.

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