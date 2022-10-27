Буданов рассказал, какие части Россия массово перебрасывает в Херсон

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Кравцев Сергей
Российское руководство не придумало ничего нового, кроме как отправлять в Херсон россиян, которых совсем недавно мобилизировали. Оккупанты активно готовятся к уличным боям. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова в комментарии телеканалу "CNN".
Кирилл Буданов. Фото: УП
Главный разведчики страны допустил, что недавно мобилизованные россияне используются Кремлем, как "пушечное мясо". Это очень хорошо понимают российские власти, которые отправляют людей на убой.
По его словам, пока новомобилизованные прибывают в Херсон, марионетки Кремле, коллаборанты массово покидают город. Кремль понимает, что ситуация для России в Херсонской области складывается не самым лучшим образом и, что есть риск попадания россиян на юге Украины в полное окружение.
Офицер прогнозирует, что вывод российских формирований ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".
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