Польша признала власть РФ – террористическим режимом: будет ли продолжение – что это значит для Москвы

Польский сенат единогласно поддержал резолюции о признании российской власти – террористическим режимом. Ранее подобный шаг сделал парламент Эстонии, а также ПАСЕ. Каким может быть продолжение? Ударят ли такие решения по РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия - страна-террорист. Фото: из открытых источников

Признание США России – страной-спонсором терроризма поставит крест на взаимоотношениях любого уровня

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что все смотрят на то, будет ли подобное решение со стороны США.

"Если бы Штаты признали РФ государством-террористом (спонсором терроризма, с террористическим режимом), последовал бы эффект домино. И задание украинской дипломатии – чтобы как можно больше стран последовали примеру Эстонии и Польши. Каждое подобное решение будет подталкивать США к аналогичному. Потому что отмалчиваться станет уже ударом по имиджу", – подчеркивает эксперт.

По его словам, для России признание ее в том или ином виде террористическим государством будет означать реальную, а не условную полную изоляцию.

"Пока Белый дом говорит, что санкций уже достаточно, что признание РФ государством-спонсором терроризма отрежет возможности для маневров и переговоров, что общаться с Кремлем тогда станет невозможно. И это действительно так. В таком случае даже частная компания, не говоря уж о государственных структурах, не сможет иметь каких-либо отношений (не говоря о сотрудничестве) с Россией. И это означало бы, что РФ станет реально изолирована. Пока же мы говорим об условной изоляции, – отмечает Виталий Бала. – Но именно признание ее страной спонсором терроризма или государством с террористическим режимом поставит крест на взаимоотношениях любого уровня. И даже те страны и компании, которые пытаются сейчас обходить санкции, говорить о неком дипломатическом решении конфликта, десять раз подумают – следует ли продолжать в том же духе".

Санкции могут ударить по тем, кто продолжает сотрудничать с РФ

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец акцентирует, что подобные решения несут сначала политические (изгнание из международных институций, изоляция), а потом и экономические последствия (прекращение сотрудничество либо жесткие ограничения на него для всех компаний) для страны, режим, который называют террористическим.

"Компании, которые так или иначе сотрудничают с государством-терроризмом (спонсором терроризма, государство с террористическим режимом), с его частными компаниями, подвергаются определенным ограничениям. Более тщательному контролю за их деятельностью. В зависимости от страны – ограничениями на поставку продукции, заключению тех или иных контрактов. К запрету на сотрудничество с частными лицами или компаниями, которые являются резидентом страны с террористическим режимом", – рассказывает эксперт.

Он отмечает, что в перспективе решения, которые уже приняли две европейские страны и в целом ПАСЕ, несет не мгновенный, но накопительный эффект.

"К ним могут присоединиться другие, – поясняет Ростислав Кравец. – Санкции могут ударить по тем, кто продолжает сотрудничать с РФ. И это понимают компании, которые за 8 месяцев войны не удосужились покинуть рынок страны-агрессора. Сейчас они начали это делать. Та же сеть ресторанов KFC, тот же Mercedes, который не просто уходит из РФ, но и продает доли в российских "дочках". Если тенденция, запущенная ПАСЕ, Эстонией и Польшей, продолжится это может повлиять и на решение США признать, наконец, РФ страной-спонсором терроризма (или в другой формулировке). Что также будет накладывать ограничения по сотрудничеству с частными компаниями такого государства резидентов США".

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