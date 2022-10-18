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Буданов ответил, действительно ли война закончится к лету

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине должна подойти к завершению к лету

сегодня, 16:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Ближе к лету 2023 года действительно боевые действия в Украине должны подойти к своему завершению, и война должна быть завершена. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Буданов ответил, действительно ли война закончится к лету

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — отметил Буданов, добавляя, что сначала украинские войска выйдут на границы 1991 года.

После этого, по словам главы ГУР Минобороны, начнутся серьезные политические изменения – от России отсоединится ряд регионов.

"Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там очень много шагов", — заявил Буданов.

Главный разведчики страны также добавил, что к зиме еще предстоят значительные отвоевания наших территорий украинскими воинами. При этом Кирилл Буданов не стал называть территории, которые вернется в 2022 году Украина под свой контроль, осторожно заявив, что он очень надеется, что среди освобожденных украинских территорий будет Херсон.

"До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите, — заметил Буданов. — Ну, я надеюсь, что это может быть Херсон".

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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/budanov-dlya-pochatku-vijdemo-na-kordoni-91-go-roku-a-potim-pochnetsya-dovgoochikuvane.htm
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