Буданов ответил, действительно ли война закончится к лету

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Кравцев Сергей
Ближе к лету 2023 года действительно боевые действия в Украине должны подойти к своему завершению, и война должна быть завершена. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
После этого, по словам главы ГУР Минобороны, начнутся серьезные политические изменения – от России отсоединится ряд регионов.
Главный разведчики страны также добавил, что к зиме еще предстоят значительные отвоевания наших территорий украинскими воинами. При этом Кирилл Буданов не стал называть территории, которые вернется в 2022 году Украина под свой контроль, осторожно заявив, что он очень надеется, что среди освобожденных украинских территорий будет Херсон.
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