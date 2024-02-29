Буданов отреагировал на увольнение Залужного: намекнул на причину такого решения

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Глава ГУР намекнул, что Владимир Зеленский принял правильное решение, когда уволил Залужного.

Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Долгое время СМИ сообщали о возможном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Несколько месяцев ходили слухи о возможном увольнении украинского генерала, а одним из претендентов на его место считали главу ГУР Кирилла Буданова. Впоследствии все же Зеленский уволил Залужного, однако главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

В интервью CBA Кирилл Буданов отреагировал на увольнение Валерия Залужного и указал, почему президент, вероятно, принял такое решение сославшись на результат в войне в Украине.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся?", — сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что между обоими мужчинами в этой ситуации не может быть разногласий, ведь один из них "прямо подчинен другому".

Независимо от того, существовал конфликт между Залужным и Зеленским, Украина находится в сложной ситуации на третий год войны. Это связано как с проблемой поставки артиллерийских боеприпасов, так и с задержкой западной помощи, в том числе и от США. По словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина получает лишь 50% вооружения вовремя от западных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какой смысл Путин видит в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что крупнейшие союзники Киева ответили, отправят ли свои войска на войну в Украину.