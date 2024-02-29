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Буданов отреагировал на увольнение Залужного: намекнул на причину такого решения

Кирилл Буданов объяснил, мог ли быть конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого уволили с должности главнокомандующего ВСУ.

сегодня, 09:10 comments1692
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Глава ГУР намекнул, что Владимир Зеленский принял правильное решение, когда уволил Залужного.

Буданов отреагировал на увольнение Залужного: намекнул на причину такого решения

Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Долгое время СМИ сообщали о возможном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Несколько месяцев ходили слухи о возможном увольнении украинского генерала, а одним из претендентов на его место считали главу ГУР Кирилла Буданова. Впоследствии все же Зеленский уволил Залужного, однако главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

В интервью CBA Кирилл Буданов отреагировал на увольнение Валерия Залужного и указал, почему президент, вероятно, принял такое решение сославшись на результат в войне в Украине.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся?", — сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что между обоими мужчинами в этой ситуации не может быть разногласий, ведь один из них "прямо подчинен другому".

Независимо от того, существовал конфликт между Залужным и Зеленским, Украина находится в сложной ситуации на третий год войны. Это связано как с проблемой поставки артиллерийских боеприпасов, так и с задержкой западной помощи, в том числе и от США. По словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина получает лишь 50% вооружения вовремя от западных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какой смысл Путин видит в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что крупнейшие союзники Киева ответили, отправят ли свои войска на войну в Украину.



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Источник: https://www.cbc.ca/news/world/ukraine-war-budanov-1.7127990
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Обсуждения

Александр

сегодня, 14:15

А сейчас прям всё гладко выходит, верно? и территории новые отвоёвываем (наоборот), и людей тупо не кладём ради картинки... Буданов недоговаривает или не может сказать, какая причина на самом деле. А нам только догадываться приходится - действительно ли Зе команда готовится к выборам и поляну зачищает, или тупо хотят узурпировать власть после мая, и им сильный лидер в войсках не нужен, которых их сможет к ответу призвать, ну или причина в другом...

Олксандр

сегодня, 12:47

Розкажи скільки ми втратили після звільнення Залужного...

Олксандр

сегодня, 12:46

Вийми зелений х@й з рота.


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