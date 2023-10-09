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Буданов неожиданно заявил о провальных попытках освободить ЗАЭС

Глава разведки рассказал детали этих операций

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бойцы украинской разведки как минимум трижды предпринимали попытки деоккупировать захваченный город Энергодар и Запорожскую АЭС. Но все три попытки оказались безуспешными. Как передает портал "Комментарии", такое во многом неожиданное заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью NV. Неожиданность состоит в том, что в подобном ключе ранее Буданов не высказывался, выдавая оптимистичные заявления о продвижении ВСУ и не сообщал о провальных операциях украинских защитников.

Буданов неожиданно заявил о провальных попытках освободить ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Как отметил главный украинский разведчик, первую попытку разведчики предприняли в августе 2022 года. Целью операции было создание плацдарма на левом берегу. Несколько десятков спецназовцев пересекли Каховское водохранилище на быстроходных лодках. Но со второй задачей, которая состояла в том, чтобы успешно закрепиться на новых позициях они не справились. В итоге было принято решение об отмене операции.


После этого разведка еще дважды пыталась высадиться на левом берегу, однако это закончилось провалом. В последней операции принимали участие и бойцы Интернационального легиона, которые имеют соответствующий опыт. Тогда россиянам пришлось оперативно перебрасывать тяжелую технику к берегу.

Напомним, город Энергодар и Запорожская АЭС находятся под оккупацией еще с весны 2022 года. В начале полномасштабного вторжения Россия без особых сложностей захватила и сам Энергодар, и важнейший энергетический объект Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали дату: Путин принял решение взорвать ЗАЭС – готовит провокации еще на одной АЭС.




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/visadka-gur-i-vikladennya-gelikoptera-budanov-pro-podrobici-usih-uspishnih-operaciy-proti-rf-50358758.html
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