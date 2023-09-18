Буданов назвал три основные цели для атаки дронов по территории России

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов назвал основную цель атак украинских дронов по российским территориям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.



Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов объясняет, что основная цель украинских ударов беспилотниками по России — "вывести их из зоны комфорта". Вместе с этим глава ГУР назвал три основных цели для дронов:

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система противовоздушной обороны;

военный транспорт и бомбардировщики;

военные производственные объекты.

Кроме главной цели уничтожения русского военного арсенала Буданов указывает и второстепенную. По его словам, это психологическая составляющая, которая имеет целью посеять панику среди россиян и нарушить экономические процессы на территории РФ, в частности Кирилл Буданов приводит пример постоянного закрытия крупных аэропортов в Москве или Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, Буданов объясняет, что такие действия Украины не создают условий для эскалации войны, ведь украинские силы атакуют военные объекты и сейчас не зафиксированы жертвы среди гражданского населения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Болгарии, которая является членом НАТО, обнаружили российский дрон со взрывным зарядом. Место инцидента оцепила полиция, ожидающая военных. Ранее обломки российских БПЛА фиксировали на территории Румынии, которая также является одним из членов НАТО.

Также "Комментарии" писали, что оккупационные власти в Крыму проводят масштабные аукционы по продаже недвижимости для пополнения бюджета. Среди лотов также значится квартира президента Украины Владимира Зеленского.