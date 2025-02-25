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Буданов назвал страну, которая станет следующей целью Путина, если Россия захватит Украину

Кирилл Буданов подчеркнул, Россия по-прежнему видит себя империей

сегодня, 13:02
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Кравцев Сергей

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, если Россия получит контроль над Украиной ее следующей целью станет Польша. Как передает издание "Комментарии", об этом главный украинский разведчик заявил во время Специальной встречи YES до 24 февраля.

Буданов назвал страну, которая станет следующей целью Путина, если Россия захватит Украину

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов отметил, что Россия считает себя империей, а не федерацией. Российская Федерация, по мнению разведчика, имеет целью восстановление империи, подобной Советскому Союзу, но со странами Варшавского договора в составе.

"Если произойдет худший вариант, и три страны объединятся в единое (Россия, Беларусь, Украина – ред.). При том, что это почти невозможно. Следующим будет Польша. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Далее будут Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, задача минимум если образуется империя. А там уже как получится, извините", — отметил Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще за три месяца до начала полномасштабного вторжения в ноябре 2021 года точно предсказал маршруты наступления и последовательность действий российских войск. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.

Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов назвал единственную гарантию безопасности для Украины: все остальное болтовня.

Ранее "Комментарии" писали — Буданов ответил, удастся ли достичь прекращения огня между РФ и Украиной в 2025-м году.




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