Буданов назвал единственную гарантию безопасности для Украины: все остальное болтовня

Отправка западных войск в Украину является очень сомнительной гарантией безопасности. В истории не было страны, в которой введение миротворцев действительно бы "сработало". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Вот и ответ. Возможно, где-то есть (где сработало, — ред.), но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал. Нигде. Так можно ли считать это гарантией? Очевидно, под сомнением. Ну давайте скажем так: просто под сомнением", — пояснил Кирилл Буданов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что в целом вопрос о том, что такое гарантии безопасности, является очень дискуссионным. Сегодня, кроме вступления Украины в НАТО, нет формата, который бы обеспечил защиту Украине.

Статус союзника вне НАТО, как отметил Кирилл Буданов, также не является гарантией безопасности, поскольку это касается обязательств и поддержки страны, но не более.

Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов отметил, что Украина и РФ, в 2025-м, скорее всего достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно – другой вопрос.

Ранее "Комментарии" писали — Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии. Такое заявление в интервью польскому изданию "Defence24" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.



