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Буданов ответил, удастся ли достичь прекращения огня между РФ и Украиной в 2025-м году

Главный разведчики страны намекнул, что прекращение огня - это еще не завершение войны

сегодня, 13:30 comments6273
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Кравцев Сергей

Украина и РФ, в 2025-м, скорее всего достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно – другой вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов ответил, удастся ли достичь прекращения огня между РФ и Украиной в 2025-м году

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно – это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", — заявил Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина приближается к третьей годовщине полномасштабной войны, а тем временем не стихают разговоры о переговорах, перемирии. Какой результат устроит президента США Дональда Трампа? Как перемирием или непрочным миром может воспользоваться Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Европу охватил переполох из-за войны в Украине: на что может рассчитывать Киев.

Ранее "Комментарии" писали — Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии. Такое заявление в интервью польскому изданию "Defence24" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.




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Источник: http://xn--%20(https-kzh6a3gub0a7pwew506c//youtu.be/Bs6xM-pZ1QY?si=hUs3BNXITnx2QwgD)%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%83
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