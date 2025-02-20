Буданов ответил, удастся ли достичь прекращения огня между РФ и Украиной в 2025-м году

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Кравцев Сергей
Украина и РФ, в 2025-м, скорее всего достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно – другой вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина приближается к третьей годовщине полномасштабной войны, а тем временем не стихают разговоры о переговорах, перемирии. Какой результат устроит президента США Дональда Трампа? Как перемирием или непрочным миром может воспользоваться Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему Европу охватил переполох из-за войны в Украине: на что может рассчитывать Киев.
Ранее "Комментарии" писали — Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии. Такое заявление в интервью польскому изданию "Defence24" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
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