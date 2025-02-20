Буданов ответил, удастся ли достичь прекращения огня между РФ и Украиной в 2025-м году

Украина и РФ, в 2025-м, скорее всего достигнут режима прекращения огня. То, насколько это будет долго и эффективно – другой вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно – это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", — заявил Кирилл Буданов.

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Ранее "Комментарии" писали — Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии. Такое заявление в интервью польскому изданию "Defence24" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.



