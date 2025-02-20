Почему Трампа уже устроит перемирие, а не долговременный мир в Украине

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Кравцев Сергей
Украина приближается к третьей годовщине полномасштабной войны, а тем временем не стихают разговоры о переговорах, перемирии. Какой результат устроит президента США Дональда Трампа? Как перемирием или непрочным миром может воспользоваться Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что президента США Дональда Трампа уже устроит перемирие, а не долговременный мир в Украине.
Игорь Чаленко подчеркнул, что РФ никогда не выполняла взятые на себя обязательства.
По его словам, после короткого перемирия российский диктатор Владимир Путин может начать другую военную операцию в рамках полномасштабной войны во время перманентного предвыборного процесса в Украине.
Директор по международной безопасности Королевского института объединенных служб Нил Мелвин в интервью "Euronews" заявил, похоже, что именно Украину, а не Россию подталкивают к снижению своих ожиданий спустя три года после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
По словам эксперта, ситуация выглядит довольно благоприятной для Кремля, поскольку он "вступает в эти потенциальные переговоры с довольно сильной позиции".
Эксперт сказал Euronews, что Москва уже изложила свою позицию на переговорах, которая, по его мнению, "находится на очень высоком уровне".
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