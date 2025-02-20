Почему Трампа уже устроит перемирие, а не долговременный мир в Украине

Украина приближается к третьей годовщине полномасштабной войны, а тем временем не стихают разговоры о переговорах, перемирии. Какой результат устроит президента США Дональда Трампа? Как перемирием или непрочным миром может воспользоваться Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

РФ никогда не выполняла взятые на себя обязательства

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что президента США Дональда Трампа уже устроит перемирие, а не долговременный мир в Украине.

"Трамп спускает уровень ожиданий. Он уже делает подмену понятий: вместо мира перемирие. Для него это подходит. Это абсолютно прогнозируемо, что именно таким образом они якобы будут продавать достижение быстрого мира за счет прекращения огня. Но, сколько это прекращение будет продолжаться, вопрос открытый", — отметил эксперт.

Игорь Чаленко подчеркнул, что РФ никогда не выполняла взятые на себя обязательства.

По его словам, после короткого перемирия российский диктатор Владимир Путин может начать другую военную операцию в рамках полномасштабной войны во время перманентного предвыборного процесса в Украине.

Некоторые из требований, которые Россия выдвинет в ходе переговоров, уже признаны

Директор по международной безопасности Королевского института объединенных служб Нил Мелвин в интервью "Euronews" заявил, похоже, что именно Украину, а не Россию подталкивают к снижению своих ожиданий спустя три года после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

По словам эксперта, ситуация выглядит довольно благоприятной для Кремля, поскольку он "вступает в эти потенциальные переговоры с довольно сильной позиции".

Эксперт сказал Euronews, что Москва уже изложила свою позицию на переговорах, которая, по его мнению, "находится на очень высоком уровне".

"Некоторые из требований, которые Россия выдвинет в ходе переговоров, уже признаны, например, что Украина не станет членом НАТО", — отметил Мелвин.

"Хотя, возможно, здесь есть некоторая свобода маневра, потому что мы обсуждали вопрос о том, захочет ли Россия обязательство никогда не вступать в НАТО, но это может быть возможно для того, что обсуждается, ну, мы вернемся к этому через 20 лет. Так что вопрос не полностью закрыт", — пояснил он.

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