Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью польскому изданию "Defence24" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Будем честны – без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", — сказал он.

По его словам, данное сотрудничество носит явно двусторонний и взаимовыгодный характер.

"Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, в настоящее время крупнейшей в Европе, закаленной в величайшей войне со времен Второй мировой войны", — сказал главный разведчик Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса.

Ранее "Комментарии" писали — США и Россия сделали очень важный шаг в сторону "мирного урегулирования конфликта на Украине". Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Также рупор Кремля заявил, что Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США.



