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Кравцев Сергей
Украина стремится сохранить помощь со стороны ключевых стран Запада. Без поддержки США Киеву будет чрезвычайно трудно противостоять российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью польскому изданию "Defence24" сделал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
По его словам, данное сотрудничество носит явно двусторонний и взаимовыгодный характер.
Читайте также на портале "Комментарии" — кофе в Ялте не будет: в Раде требуют от Зеленского немедленного обращения к украинцам.
Также издание "Комментарии" сообщало – турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса.
Ранее "Комментарии" писали — США и Россия сделали очень важный шаг в сторону "мирного урегулирования конфликта на Украине". Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Также рупор Кремля заявил, что Владимир Путин назначит переговорщика от России по Украине в зависимости от того, кого назначат США.
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