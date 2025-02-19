Кофе в Ялте не будет: в Раде требуют от Зеленского немедленного обращения к украинцам

После недавних действий и заявлений со стороны новой администрации США украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны откровенно все объяснить украинскому обществу, убрав ненужные иллюзии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"У нас есть проблема. Мы не живем в действительности. Реальность такова: мы не можем прямо сейчас победить россию на поле боя. К сожалению. Не будет кофе в Ялте. К сожалению. Поэтому нам нужно выбрать стратегию и решить, как мы должны двигаться дальше. Наша главная цель – вернуть наши территории и людей и наказать россию. Это долгосрочная стратегия и ее можно выполнить. Краткосрочная – нам нужно перегруппироваться. Все эти вещи нужно объяснить людям. И это должна делать власть. Честно и открыто. Ибо пока у нас отношение к людям, как к тем, кто ничего не понимает. Это не ок", – написал Алексей Гончаренко.

Напомним, 18 февраля Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".

Издание отмечает, что Москва и Вашингтон считают проведение выборов в Украине одним из главных условий для достижения успешного урегулирования. "Fox News" отмечает, что Трамп и Путин считают шансы на переизбрание действующего президента Украины Владимира Зеленского крайне низкими. СМИ отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Читайте на портале "Комментарии" — турбулентность начинается: из мишуры слов главными в заявлении Трампа по Украине есть два тезиса.



