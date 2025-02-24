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Буданов за три месяца до начала вторжения назвал направления атаки РФ

Буданов не ошибся в прогнозе, что вторжение произойдет в «январе-феврале 2022 года»

24 февраля 2025, 21:45
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Лиля Воробьева

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще за три месяца до начала полномасштабного вторжения в ноябре 2021 года точно предсказал маршруты наступления и последовательность действий российских войск. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.

Буданов за три месяца до начала вторжения назвал направления атаки РФ

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

"21 ноября 2021 года в интервью Говарду Альтману для американского издания Military Times Кирилл Буданов заявил, что российские войска будут двигаться в Киев через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес, на юге основные удары будут направлены на Херсон и Мариуполь, а также россияне попытаются высадить. В своей аналитике генерал Буданов описал не только направления возможного удара противника и численность сил агрессора, но и последовательность его действий: сначала авиационные и ракетные удары, затем артобстрелы, наступление танковых колонн, высадка десантов на востоке, попытки быстрого захвата Одессы и Мариуполя, а также атака со стороны БИО, а также атака со стороны БИО.

Он подчеркнул, что точно определить дату начала полномасштабного вторжения было сложно, поскольку в Кремле ее неоднократно меняли. Впрочем, Буданов не ошибся в своем публичном прогнозе, что это произойдет в январе-феврале 2022 года.

"Речь шла, однако, не только о публичных заявлениях. Данные украинской разведки по растущей угрозе со стороны России в целом совпадали с оценками разведок стран-партнеров. Вся необходимая информация передавалась соответствующим государственным органам согласно предусмотренным законодательством процедурам", – добавил Юсов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов вскрыл, зачем Путин маниакально хочет захватить Украину . Россия не отказалась от своей стратегической цели – захвата Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Третья годовщина начала полномасштабного вторжения. А в общей сложности война длится уже 11 лет. Вы спрашиваете, достигла ли Россия своих целей? К счастью, нет. Во-вторых, стратегические цели. Изменились ли они? Опять же, ответ отрицательный, и я не думаю, что он когда-нибудь изменится. РФ считает себя империей, а не федерацией, а для империи ядро — это Россия, Беларусь (что является почти Россией) и Украина”, — сказал он на специальной встрече YES.



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Источник: https://blogs.pravda.com.ua/authors/yusov/67bc517756906/
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