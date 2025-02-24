Буданов за три месяца до начала вторжения назвал направления атаки РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов еще за три месяца до начала полномасштабного вторжения в ноябре 2021 года точно предсказал маршруты наступления и последовательность действий российских войск. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

"21 ноября 2021 года в интервью Говарду Альтману для американского издания Military Times Кирилл Буданов заявил, что российские войска будут двигаться в Киев через Чернобыльскую зону и радиоактивный Рыжий Лес, на юге основные удары будут направлены на Херсон и Мариуполь, а также россияне попытаются высадить. В своей аналитике генерал Буданов описал не только направления возможного удара противника и численность сил агрессора, но и последовательность его действий: сначала авиационные и ракетные удары, затем артобстрелы, наступление танковых колонн, высадка десантов на востоке, попытки быстрого захвата Одессы и Мариуполя, а также атака со стороны БИО, а также атака со стороны БИО.

Он подчеркнул, что точно определить дату начала полномасштабного вторжения было сложно, поскольку в Кремле ее неоднократно меняли. Впрочем, Буданов не ошибся в своем публичном прогнозе, что это произойдет в январе-феврале 2022 года.

"Речь шла, однако, не только о публичных заявлениях. Данные украинской разведки по растущей угрозе со стороны России в целом совпадали с оценками разведок стран-партнеров. Вся необходимая информация передавалась соответствующим государственным органам согласно предусмотренным законодательством процедурам", – добавил Юсов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов вскрыл, зачем Путин маниакально хочет захватить Украину . Россия не отказалась от своей стратегической цели – захвата Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Третья годовщина начала полномасштабного вторжения. А в общей сложности война длится уже 11 лет. Вы спрашиваете, достигла ли Россия своих целей? К счастью, нет. Во-вторых, стратегические цели. Изменились ли они? Опять же, ответ отрицательный, и я не думаю, что он когда-нибудь изменится. РФ считает себя империей, а не федерацией, а для империи ядро — это Россия, Беларусь (что является почти Россией) и Украина”, — сказал он на специальной встрече YES.