Буданов назвал самое большое поражение России за период войны



















Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что поражение россиян на Харьковщине стало самым большим за время войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на документальный проект Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Во время интервью с Комаровым Кирилл Буданов заявил, что внезапное наступление украинских сил в прошлом году ошарашило россиян и российских пропагандистов. Именно во время успешных действий украинских сил удалось деоккупировать почти всю территорию Харьковской области.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, после этого поражения в российском обществе начал появляться вопрос "как это может быть, что Россию выбили", несмотря на то, что Россия вторая армия мира.

"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у них не было нигде. Я вам гарантирую, что в российской истории эту страницу даже не упомянут", — заявил Кирилл Буданов и добавил, что у россиян происходит подмена реальности из-за искусственной переписки истории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о спецоперации украинской разведки, после которой в Кремле был шок.

Также "Комментарии" писали о главе Главного управления разведки Кирилле Буданове, который в прогнозах об окончании войны просит опираться на факты. Таким образом, главный украинский разведчик сообщил, сколько времени Россия сможет еще вести войну против Украины. Кроме того, Буданов рассказал, когда Украина может пойти на мирные переговоры с Россией. По его словам, для этого должно быть выполнено несколько условий, главное из них — вывод российских войск с территории Украины в пределах 1991 года.