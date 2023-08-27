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Буданов назвал главную ошибку Путина в войне с Украиной

Несмотря на постоянные ошибки российского диктатора, Буданов указал на главную ошибку Путина.

сегодня, 14:00
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов считает, что Путин ошибся много раз, однако главная ошибка российского президента не касается просчетов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания "Крым. Реалии".

Буданов назвал главную ошибку Путина в войне с Украиной

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава Военной разведки Украины назвал главную ошибку российского диктатора Владимира Путина.


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"Путин ошибся очень много раз. Его вообще оторвало от реальности. Это и есть его главная ошибка – не в просчетах, а в том, что его оторвало от реальности", – считает Кирилл Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что Российская Федерация после вторжения стала дипломатическим изгнанником, страна-агрессор уничтожает свою экономику и финансовый уровень.

"Зачем далеко ходить – просто курс доллара смотрите. Ну так что – побеждает? Точно нет", — заявил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал единственный ресурс Путина, позволяющий России и дальше вести войну против Украины. Буданов критикует заявления российских экспертов, утверждающих якобы о замечательной работе российского военно-промышленного комплекса и запугиванием неисчерпаемыми запасами оружия. Однако руководитель украинской разведки указывает, что в такой ситуации россияне не обращались бы к своим союзникам за оружием.

Также "Комментарии" писали об объяснении Буданова, почему не сбылся его прогноз по вхождению украинских войск на территорию Крыма. Украинский разведчик указывает, что Украина идет к цели медленнее, чем рассчитывала.



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Источник: https://ua.krymr.com/a/prohrash-rosii-ahenty-hur-krymskyi-mist-smert-korolia-surovikin-velyke-interviu-z-budanovym/32566108.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:04

Глибока думка того хто не помітив замінованих полів. Якби країні казали правду, результат був би більш якісним. Коли все будують на брехні, не тільки результат провал, але й інтелект падає. Країну отримали - не усвідомлювали для чого. Втрачали частинами - не усвідомлювали. Зараз країна летить у прірву, але суспільство не здатне усвідомлювати ані це ані необхідність змінюватись самому.


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