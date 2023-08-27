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Буданов назвал единственный ресурс, который остался у Путина для войны

Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал ресурс Путина, который позволяет России и дальше вести войну против Украины.

сегодня, 12:20
Автор:
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Slava Kot
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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в войне и у Кремля нет достаточно ресурсов для ее продолжения, кроме одного – человеческого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания "Крым. Реалии".

Буданов назвал единственный ресурс, который остался у Путина для войны

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов критикует заявления российских экспертов, утверждающих, что Россия наращивает мощности военно-промышленного комплекса и указывает на неисчерпаемость запасов российской техники. Глава ГУР объясняет, что в таком случае Россия не обращалась бы к своим союзникам-партнерам Ирану и Северной Кореи.


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"Не для того, чтобы дольше воевать, а потому что у них нет ничего. Кроме человеческого, у него больше никакого ресурса нет: экономики нет, ВПК тоже нет, военные запасы уже исчерпаны. Человеческий – есть", — отметил Буданов.

Буданов рассказал, что именно благодаря человеческому ресурсу, который тратит высшее руководство РФ бездумно, продолжается агрессия и удерживание оккупированных украинских территорий. Руководитель Главного управления разведки считает единственным способом преодолеть такую тактику Кремля могут активные действия со стороны украинских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов дал совет жителям Крыма. Буданов призвал поддержать ВСУ, а тех, кто делал глупости, просит покинуть полуостров.

Также "Комментарии" писали о Буданове, который объяснил, почему не сбылся его прогноз по вхождению украинских войск на территорию Крыма до начала лета 2023 года. Руководитель ГУР признал, что продвижение украинских сил идет медленнее, чем ожидалось.




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Источник: https://ua.krymr.com/a/prohrash-rosii-ahenty-hur-krymskyi-mist-smert-korolia-surovikin-velyke-interviu-z-budanovym/32566108.html
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