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Бронирование за налоги. В чем суть концепции правительства и сколько должен заплатить работодатель

Как сообщил в комментарии Liga.net заместитель главы Минцифры Александр Борняков, правительство рассматривает концепцию бронирования работников от мобилизации в обмен на ежемесячные налоги, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации Александра Борнякова, правительство может согласиться с тем, чтобы разрешить работодателю за отдельные налоги бронировать работников. Как отмечает чиновник, речь идет о 6-7 тыс. грн. в месяц.

Бронирование за налоги. В чем суть концепции правительства и сколько должен заплатить работодатель

Бронирование от мобилизации

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине",
– сказал он.

При этом Борняков подчеркнул, что идея бронирования за налоги на финальной стадии разработки.

"Готовятся изменения по отчетности, чтобы она была каждый месяц, и наша система считывала, появлялся какой-то документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Для Дії будет выставлятся высший порог зарплаты",
– подчеркнул Борняков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации нардепа Дмитрия Наталухи, в Украине работают над введением справедливой системы бронирования работников для всех предприятий. По его словам, рассматривается концепция, что бронь может стоить предприятию от 6 до 50 тыс. грн. на месяц. Нардеп добавил, что некоторые его коллеги говорят, что если ставку сделать менее 40 тыс. гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Будто будет очень малое наполнение бюджета.

Также "Комментарии" сообщали, что народные избранники будут искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.

При этом нардеп Дмитрий Наталуха считает, что новые правила бронирования снизят коррупционные риски. Чтобы избежать коррупции, говорит он, Верховная Рада предлагает перенести принятие решения о списке забронированных лиц на предприятии из государства — на руководителя. Если руководитель будет бронировать, например новонанятых работников с сомнительным набором навыков или опыта, то сам коллектив забунтует, а возможно, и сообщит ответы органы. Тогда вообще никто не забронируетесь. Это игра с нулевой суммой, добавил политик.



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Источник: https://tech.liga.net/
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