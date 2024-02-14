Бронирование за налоги. В чем суть концепции правительства и сколько должен заплатить работодатель

По информации Александра Борнякова, правительство может согласиться с тем, чтобы разрешить работодателю за отдельные налоги бронировать работников. Как отмечает чиновник, речь идет о 6-7 тыс. грн. в месяц.

Бронирование от мобилизации

"Она пока не работает, но эта идея "витает в воздухе". Я не могу сказать, когда этот план примут, но он на рассмотрении в Кабмине",

– сказал он.

При этом Борняков подчеркнул, что идея бронирования за налоги на финальной стадии разработки.

"Готовятся изменения по отчетности, чтобы она была каждый месяц, и наша система считывала, появлялся какой-то документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Для Дії будет выставлятся высший порог зарплаты",

– подчеркнул Борняков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации нардепа Дмитрия Наталухи, в Украине работают над введением справедливой системы бронирования работников для всех предприятий. По его словам, рассматривается концепция, что бронь может стоить предприятию от 6 до 50 тыс. грн. на месяц. Нардеп добавил, что некоторые его коллеги говорят, что если ставку сделать менее 40 тыс. гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Будто будет очень малое наполнение бюджета.



Также "Комментарии" сообщали, что народные избранники будут искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.

При этом нардеп Дмитрий Наталуха считает, что новые правила бронирования снизят коррупционные риски. Чтобы избежать коррупции, говорит он, Верховная Рада предлагает перенести принятие решения о списке забронированных лиц на предприятии из государства — на руководителя. Если руководитель будет бронировать, например новонанятых работников с сомнительным набором навыков или опыта, то сам коллектив забунтует, а возможно, и сообщит ответы органы. Тогда вообще никто не забронируетесь. Это игра с нулевой суммой, добавил политик.



