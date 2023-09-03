Британский генерал спрогнозировал, когда Украина одержит победу над Россией

Британский генерал Ричард Берронс, ранее бывший командующим Объединенными силами королевства, утверждает, что Украина может победить Россию до 2025 года. Об этом он пишет в колонне для издания Financial Times.



Британский генерал Ричард Берронс. Фото из открытых источников

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Ричард Берронс считает маловероятным, что украинские военные способны сократить оккупированные территории вдвое и указывают на "скромный" прогресс на юге Украины. Британский генерал основной проблемой ВСУ называет нехватку артиллерийских снарядов и перечисляет другие.

"Украине нужно время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные ВВС, и ей недостаточно ключевых вещей, которые необходимы для разминирования. Исправление этого перенесет войну как минимум на следующий год", — пишет Берронс.

Вместе с тем, Ричард Берронс указывает на важный переломный момент. По его словам, в середине 2024 года Запад начнет усиленно предоставлять Украине боеприпасы, что станет значительным изменением на фронте. Таким образом Украина сможет победить Россию до 2025 года.

"Мероприятие теперь должно взять на себя обязательство провести более жесткую кампанию или обречь Украину на борьбу без перспективы победы", – заключает британский генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска меняют тактику на фронте. Таким образом оккупанты затрудняют контрнаступление.

Также "Комментарии" писали, из нескольких населенных пунктов уволила Украина за время летнего этапа контрнаступления. За три месяца контрнаступления украинские военные деоккупировали 12 населенных пунктов в Донецкой и Запорожье, преодолели первую линию обороны россиян, которая состояла из минных полей и подошли вплотную к "линии Суровикина".