Британская разведка указала на неожиданную причину замедления наступления ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинские военные. Фото из открытых источников
В своем ежедневном отчете разведка Британии объясняет, что в зоне боевых действий пахотные поля не засеваются и зарастают сорняками. Этот фактор является одним из многих, усложняющих продвижение украинской армии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Британская разведка утверждает, что за последние полтора года с момента полномасштабного вторжения пахотные земли на юге Украины остались без возделывания. А в условиях теплого и влажного лета сорняки и кустарники быстро возвращаются на сельскохозяйственные угодья.
Высокие заросли трав могут маскировать позиции российской техники и личного состава, которые находятся в обороне. Кроме того, растительность усложняет расчистку заминированных территорий.
Разведка Британии объясняет, что украинская армия может использовать заросли как дополнительное прикрытие для небольших групп пехоты во время нападения. Несмотря на это, в общем, дополнительная растительность будет мешать продвигаться вперед для любой стороны.
Также "Комментарии" писали, что Украина готовит масштабную атаку дронов по столице России. Украина не может использовать оружие западных союзников для ударов по территории РФ, поэтому работает над беспилотниками-камикадзе, которые будут долетать до Москвы. Предварительные единичные атаки – это проверка размещения систем ПВО в столице РФ.
Обсуждения
Новости