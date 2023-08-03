Британская разведка указала на неожиданную причину замедления наступления ВСУ

Украинские военные. Фото из открытых источников

В своем ежедневном отчете разведка Британии объясняет, что в зоне боевых действий пахотные поля не засеваются и зарастают сорняками. Этот фактор является одним из многих, усложняющих продвижение украинской армии.

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Британская разведка утверждает, что за последние полтора года с момента полномасштабного вторжения пахотные земли на юге Украины остались без возделывания. А в условиях теплого и влажного лета сорняки и кустарники быстро возвращаются на сельскохозяйственные угодья.

Высокие заросли трав могут маскировать позиции российской техники и личного состава, которые находятся в обороне. Кроме того, растительность усложняет расчистку заминированных территорий.

Разведка Британии объясняет, что украинская армия может использовать заросли как дополнительное прикрытие для небольших групп пехоты во время нападения. Несмотря на это, в общем, дополнительная растительность будет мешать продвигаться вперед для любой стороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные отказались от тактики США во время контрнаступления. Это произошло после медленных контрнаступательных действий, заключавшихся в использовании западной техники для прорыва российской защиты. Теперь украинские бойцы пытаются применять лучшую тактику — истощить оборонные силы РФ, а потом уже пойти в атаку.

Также "Комментарии" писали, что Украина готовит масштабную атаку дронов по столице России. Украина не может использовать оружие западных союзников для ударов по территории РФ, поэтому работает над беспилотниками-камикадзе, которые будут долетать до Москвы. Предварительные единичные атаки – это проверка размещения систем ПВО в столице РФ.