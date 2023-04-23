logo

BTC/USD

27713.61

ETH/USD

1875.30

LTC/USD

87.08

USD/UAH

37.98

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британская разведка рассказала о масштабной акции призыва российских добровольцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская разведка рассказала о масштабной акции призыва российских добровольцев

Кремль начал широкомасштабную кампанию, призванную привлечь российских добровольцев в армию и отложить общую мобилизацию в РФ.

сегодня, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Разведка Британии информирует, что Минобороны России запустило масштабную информационную кампанию, которая призвана увеличить численность добровольцев в российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка рассказала о масштабной акции призыва российских добровольцев

Российские добровольцы. Фото из открытых источников

Британская разведка рассказывает о рекламной кампании, которая проходит в российских соцсетях, телевидении и присутствует на биллбордах.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые преимущества вступления", — пишут в британской разведке.

Таким образом, Кремль пытается не проводить полную мобилизацию, чтобы не повышать критические мнения против власти и привлечь новые силы для войны в Украине. Согласно анализу Минобороны Британии, таким образом маловероятно, что российские силы смогут собрать 400 тыс. добровольцев, о которых сообщалось ранее.

Кроме того, среди российской армии и частной военной компании "Вагнер" существует сильная конкуренция за добровольцев, которые могут быть привлечены к боевым действиям в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское военное руководство во главе с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым убеждают президента России Владимира Путина занять оборонные позиции в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсонской области. Такую информацию озвучил Институт изучения войны по анализу текстовых и геолокационных данных российских военных корреспондентов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1650012022371753984
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!