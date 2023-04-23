Британская разведка рассказала о масштабной акции призыва российских добровольцев

Разведка Британии информирует, что Минобороны России запустило масштабную информационную кампанию, которая призвана увеличить численность добровольцев в российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

Российские добровольцы. Фото из открытых источников

Британская разведка рассказывает о рекламной кампании, которая проходит в российских соцсетях, телевидении и присутствует на биллбордах.

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"Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые преимущества вступления", — пишут в британской разведке.

Таким образом, Кремль пытается не проводить полную мобилизацию, чтобы не повышать критические мнения против власти и привлечь новые силы для войны в Украине. Согласно анализу Минобороны Британии, таким образом маловероятно, что российские силы смогут собрать 400 тыс. добровольцев, о которых сообщалось ранее.

Кроме того, среди российской армии и частной военной компании "Вагнер" существует сильная конкуренция за добровольцев, которые могут быть привлечены к боевым действиям в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское военное руководство во главе с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым убеждают президента России Владимира Путина занять оборонные позиции в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные заняли позиции на левом берегу Херсонской области. Такую информацию озвучил Институт изучения войны по анализу текстовых и геолокационных данных российских военных корреспондентов.