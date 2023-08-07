Британская разведка рассказала, какие проблемы у России

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Slava Kot
Российский истребитель. Фото из открытых источников
Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет британской разведки, в котором указало, что Россия использует авиацию для поддержки наземных военных подразделений в Украине, однако россияне сталкиваются с проблемами и угрозами со стороны ВСУ.
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Российская армия продолжает активно использовать свою авиацию в Украине. Однако это не дает россиянам решающего эффекта. Российские пилоты выполняют около 100 вылетов в день, но большинство вылетов ограничено территорией России. Пилоты не заходят на территорию Украины, ведь существует значительная угроза, что ВСУ собьют самолеты средствами противовоздушной обороны.
Британская разведка указывает, что Россия пытается справиться с этой проблемой, использует бомбы свободного падения с насадками, которые помогают увеличить расстояние полета российского оружия. Однако такие бомбы могут быть очень неточными.
Также в отчете разведки Британии проанализировали, что в июне россиянам удавалось получить значительное преимущество на южном направлении благодаря ударным вертолетам. Несмотря на это, в последние недели войны эта тактика оказалась не столь эффективной на юге Украины.
Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали основные договоренности мирного соглашения на саммите в Саудовской Аравии. Более 40 стран, принявших участие во встрече в Джидде, поддержали территориальную целостность Украины и обязались создать рабочие группы, которые будут работать над основными пунктами формулы мира, ранее предложенной Украиной как механизм для окончания войны и обеспечения безопасности в регионе.
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