Британская разведка рассказала, какие проблемы у России

Российский истребитель. Фото из открытых источников

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет британской разведки, в котором указало, что Россия использует авиацию для поддержки наземных военных подразделений в Украине, однако россияне сталкиваются с проблемами и угрозами со стороны ВСУ.

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Российская армия продолжает активно использовать свою авиацию в Украине. Однако это не дает россиянам решающего эффекта. Российские пилоты выполняют около 100 вылетов в день, но большинство вылетов ограничено территорией России. Пилоты не заходят на территорию Украины, ведь существует значительная угроза, что ВСУ собьют самолеты средствами противовоздушной обороны.

Британская разведка указывает, что Россия пытается справиться с этой проблемой, использует бомбы свободного падения с насадками, которые помогают увеличить расстояние полета российского оружия. Однако такие бомбы могут быть очень неточными.

Также в отчете разведки Британии проанализировали, что в июне россиянам удавалось получить значительное преимущество на южном направлении благодаря ударным вертолетам. Несмотря на это, в последние недели войны эта тактика оказалась не столь эффективной на юге Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка указала на неожиданную причину замедления наступления ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали основные договоренности мирного соглашения на саммите в Саудовской Аравии. Более 40 стран, принявших участие во встрече в Джидде, поддержали территориальную целостность Украины и обязались создать рабочие группы, которые будут работать над основными пунктами формулы мира, ранее предложенной Украиной как механизм для окончания войны и обеспечения безопасности в регионе.