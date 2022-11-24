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Британская разведка раскрыла ближайшие планы врага: куда РФ перебрасывает десантников

Отдельные вражеские подразделения десантников были усилены мобилизованными, поделилась британская разведка

сегодня, 10:25 comments1127
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия, вероятно, на протяжении последних двух недель перебросила на Донбасс серьезно ослабленные подразделения Воздушно-десантных войск, которые на протяжении сентября-октября выполняли задачи по удержанию захваченной территории на западном берегу Днепра в Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Британская разведка раскрыла ближайшие планы врага: куда РФ перебрасывает десантников

Российские военные. Фото: REUTERS

Британские аналитики отмечают, что возможные оперативные задачи для вражеских десантников – усиление наступления на Бахмут Донецкой области или поддержка обороны в зоне Кременная-Сватово в Луганской.

Британская разведка имеет информацию, что некоторые подразделения десантников усилили мобилизованными. При этом аналитики обращают внимание, что как такового усиления российских элитных войск за счет мобилизованных не произойдет, так как в основном это слабо подготовленные ничем не мотивированные люди.

"...Этот плохо обученный персонал усугубит то, что выдается за элитные силы, Россия, вероятно, разместит эти подразделения в секторах, которые считаются крайне важными", — говорится в отчете Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1595668445739483142
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