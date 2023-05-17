Британская разведка объяснила, почему сбитые «Кинжалы» над Украиной стали потрясением для Путина

За последнюю неделю обострилось битва в воздухе, которая привела к очередным неприятным выводам для Кремля. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете британской разведки отмечают, только 13 мая над Брянской областью России потерпели крушение четыре самолета Воздушно-космических сил России (два боевых самолета и два вертолета).

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Кроме того, 3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

По данным британской разведки, впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать улучшенные возможности ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов".

"Возросшая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительную озабоченность ВКС, поскольку они используют этот район для развертывания авиации в поддержку войны. Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой", — говорится в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ объяснили, почему "Кинжалом" уничтожить ЗРК Patriot невозможно.

Ранее "Комментарии" писали - в разведке рассказали, действительно ли у россиян нет больше ресурсов для продолжения наступления.



