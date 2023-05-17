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Британская разведка объяснила, почему сбитые «Кинжалы» над Украиной стали потрясением для Путина

3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал"

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

За последнюю неделю обострилось битва в воздухе, которая привела к очередным неприятным выводам для Кремля. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка объяснила, почему сбитые «Кинжалы» над Украиной стали потрясением для Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В отчете британской разведки отмечают, только 13 мая над Брянской областью России потерпели крушение четыре самолета Воздушно-космических сил России (два боевых самолета и два вертолета).


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Кроме того, 3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

По данным британской разведки, впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать улучшенные возможности ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов".                                                                                                                                  

"Возросшая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительную озабоченность ВКС, поскольку они используют этот район для развертывания авиации в поддержку войны. Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой", — говорится в Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1658715269361987589
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