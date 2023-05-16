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В разведке рассказали, действительно ли у россиян нет больше ресурсов для продолжения наступления

В ГУР отметили, что оккупанты будут учитывать поставки любых новых видов вооружения Украине для базирования и дислокации своих сил

сегодня, 17:14
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Автор:

Кравцев Сергей

У российской армии уже нет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, но к обороне они готовились долгое время. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В разведке рассказали, действительно ли у россиян нет больше ресурсов для продолжения наступления

Российские войска. Фото: из открытых источников

Разведчик отметил, что энергетический блицкриг россиян провалился, зима закончилась, и сейчас основными целями ракетных ударов РФ являются военные объекты, силы и средства, техника ВСУ.


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При этом Андрей Юсов отметил, что у россиян довольно непростая ситуация, учитывая санкции, ограничены возможности российского ВПК, поэтому они сейчас активно ищут по всему миру средства компенсации и изменения не только в отношении шахедов. 

"Иранские дроны — одно из немногих достижений оккупантов по привлечению иностранных ресурсов", — отметил Юсов.

Относительно ситуации в северных областях Украины представитель ГУР рассказал, что эта территория активно атакуется врагом, также это сочетается с активизацией вражеских ДРГ на северной границе, которые пытаются прощупывать ее. Но в целом, по словам Юсова, враг переходит к обороне, кроме отдельных направлений и участков, в частности, Бахмутское направление.

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