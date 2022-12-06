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Брат Царева просит обменять его на украинских военных (ВИДЕО)

Брат эксрегионала записал видео с просьбой обменять его на украинских военных. Михаил Царев получил 5 лет заключения.

6 декабря 2022, 19:20
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Автор:

Slava Kot








Служба безопасности Украины признала виновным Михаила Царева в подготовке терактов и приговорила к 5 годам заключения. Михаил является братом скандально известного депутата от Партии регионов Олега Царева, бежавшего в Россию и обвиненного украинскими службами в государственной измене. Теперь осужденный просит обменять его на украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал СБУ.

Брат Царева просит обменять его на украинских военных (ВИДЕО)

Михаил и Олег Царев. Фото: из открытых источников

В мае СБУ задержали Михаила Царева во время спецоперации в Днепре. По данным СБУ, Царев выполнял задачи, которые получал от спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Днепропетровской области. Кроме того осужденный готовил серию взрывов на объектах критической инфраструктуры. На такие действия Михаил Царев согласился, ведь Россия обещала стать руководителем Днепропетровской области.

За преступления Михаил Царев был приговорен к 5 годам, однако брат эксдепутата Украины просит обменять его на украинских военных, находящихся в российском плену.

"Я, Царев Михаил Анатольевич, обращаюсь к своему брату, Цареву Олегу Анатольевичу, с просьбой помочь обменять меня на украинских военных", — рассказал осужденный.

Посмотреть видео со словами брата Олега Царева можно ниже:

Напомним, что россияне планировали поставить Олега Царева во главе правительства Украины после полномасштабного вторжения. Для этого было записано интервью для российских СМИ, где экснардеп назвал украинские власти нацистскими, а россиян освободителями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обменяла кума Путина на 200 военных.

Также "Комментарии" писали о страхе в глазах российской пропагандистки.



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Источник: https://www.youtube.com/@user-oq3zx7qh5g
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