Bradley против T-90: из российского танка сделали решето (ВИДЕО)



















Украинские военные успешно применили американские БМП Bradley и уничтожили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Видео с дронов появилось в сети и быстро привлекло внимание пользователей.



Уничтоженный российский танк Т-90М "Прорыв". Фото из открытых источников

Военные действия, снятые несколькими камерами с беспилотника, происходят вблизи Авдеевки. Воины 47 бригады ВСУ вступили в бой на БМП Bradley против российского танка Т-90М "Прорыв". На видео боевая машина Bradley на переднем плане, в то время как российский танк находится посреди деревни. Скорость видео ускорена до 5 раз.



В конце видео видно, что танк, скорее всего, получил серьезные повреждения, поскольку экипаж не может контролировать поворот башни. Позже его добили ударами беспилотников.

Bradley – это гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки солдат и поддержки их подавлением огнем в бою с пехотой и бронетехникой противника. Bradley имеет усиленную броню, а основным оружием является 25 мм пушка Bushmaster с эффективной дальностью стрельбы 3 км. Бронетехника также снабжена пусковой установкой противотанковых ракет TOW с дальностью стрельбы 4 км. Теоретически у машины Bradley нет особо большого вооружения, но на видео выше видно, что его вполне достаточно, чтобы конкурировать с российскими танками и превращать их в решето.

Напомним, что первые БМП Bradley от США Украина получила весной 2023 года для контрнаступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об одном из мощнейших взрывов на фронте. Украинцы успешно попали в российский танк.

Также "Комментарии" писали, что Украина вынуждена дополнять западные танки своими деталями, потому что они прибыли без полного укомплектования.