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БПЛА снова атаковал Москву: где есть попадание

Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву

сегодня, 07:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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В столице России этой ночью снова слышали взрывы и зафиксировали пролет беспилотника. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра". Как передает портал "Комментарии", об сообщает ряд российских Telegram-каналов, а также мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

БПЛА снова атаковал Москву: где есть попадание

Атака на Москву. Фото из открытых источников

По информации "Baza", взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити". Отмечается, что за несколько секунд до громкого взрывы местные жители слышали звук пролетающего беспилотника. После взрывы в небо начал подыматься столб дыма. Куда сразу же выехали спасатели. 


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В то же время мэр Москвы Собянин в стиле российской пропаганды уверяет, что беспилотник не достиг своей цели. Якобы его сбили силы ПВО, но осколки все-таки попали в зону "Экспоцентра".

Похожую информацию обнародовало Министерство обороны России, где подтвердили атаку БПЛА, который якобы удалось сбить. При этом в ведомстве Шойгу отметили, что на Москву и Московскую область был налет нескольких беспилотников, которые пытались атаковать разные объекты, но БПЛА были сбиты еще на подлете.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Минобороны РФ снова жалуется на атаку дронов: подробности.




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Источник: https://t.me/bazabazon/20569
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