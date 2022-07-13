logo

BTC/USD

19727.18

ETH/USD

1084.11

LTC/USD

48.38

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

38.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бойцы ВСУ отбили вражеский штурм: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб
commentss НОВОСТИ Все новости

Бойцы ВСУ отбили вражеский штурм: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 19:17
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ отбили вражеский штурм: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Бахмутском направлении оккупанты продолжают совершать обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

"Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выемка, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торецк, Шумы, Майорск и Зайцево.", — Генштаб ВСУ. 

Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку населенного пункта Вершина. 

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил", — сообщает Генштаб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Еврокомиссии дали разъяснения по транзиту товаров в Калининград: что известно. Запрещен только транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами. 

Читайте также о том, что в Европе завершили строительство нового газопровода: помогут ли поставки отказаться от российского газа. Газопровод в Болгарию работает в тестовом режиме, прокачивать значительные объемы начнут в октябре. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что взрывы не только в Донецке, но и в Луганске: оккупанты жалуются на массированный удар ВСУ. Украинская армия отминусовала у противника еще одну ПВО. 

Также "Комментарии" информировали о том, что белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ. В настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!