Бойцы ВСУ отбили вражеский штурм: обстановка на Бахмутском направлении - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об обстановке на Бахмутском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб, на Бахмутском направлении оккупанты продолжают совершать обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

"Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выемка, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торецк, Шумы, Майорск и Зайцево.", — Генштаб ВСУ.

Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку населенного пункта Вершина.

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил", — сообщает Генштаб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Еврокомиссии дали разъяснения по транзиту товаров в Калининград: что известно. Запрещен только транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что взрывы не только в Донецке, но и в Луганске: оккупанты жалуются на массированный удар ВСУ. Украинская армия отминусовала у противника еще одну ПВО.

Также "Комментарии" информировали о том, что белорусский пограничник под обстрелами своих пробрался в Украину, чтобы воевать с РФ. В настоящее время проводится проверка озвученной задержанным гражданином РБ информации.

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