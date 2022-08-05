logo

BTC/USD

23001.27

ETH/USD

1665.72

LTC/USD

60.93

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бойцы ССО "Азов" взяли в плен группу оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бойцы ССО "Азов" взяли в плен группу оккупантов (ФОТО)

Опубликованы фото с места событий, на которых запечатлены сдавшиеся захватчики

сегодня, 15:44 comments1402
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд пленными оккупантами. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в соцсети Telegram. 

Бойцы ССО "Азов" взяли в плен группу оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Так, по информации СтратКома, бойцы ССО "Азов" взяли в плен сразу несколько солдат армии оккупантов. 

""Азов" сегодня пополнил обменный фонд свежим уловом", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также были опубликованы фото с места событий, на которых запечатлены сдавшиеся захватчики. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал Хаос и Третья мировая: о чем предупредил Зеленский Африку – имеет ли смысл такое обращение. Эксперты рассказали, есть ли смысл Украине обращаться за поддержкой к странам Африки, с которыми уже давно тесно сотрудничает Россия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы ГУР МОУ — подробности. Подозреваемый пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду. Заявление Amnesty International в очередной раз доказывает, что ряд международных струткру потеряли доверие и важность, потому как давно стали зависимы. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писали о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2wHTG6qlvZ1UhDnzO7RFTSvwZD1YtM3_B4d80lhab9HHkgoR4hxx4ea8w
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!