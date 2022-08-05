Бойцы ССО "Азов" взяли в плен группу оккупантов (ФОТО)

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд пленными оккупантами. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегический коммуникаций Вооруженных сил Украины в соцсети Telegram.

Армия РФ

Так, по информации СтратКома, бойцы ССО "Азов" взяли в плен сразу несколько солдат армии оккупантов.

""Азов" сегодня пополнил обменный фонд свежим уловом", — пишет СтратКом ВСУ.

Также были опубликованы фото с места событий, на которых запечатлены сдавшиеся захватчики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал Хаос и Третья мировая: о чем предупредил Зеленский Африку – имеет ли смысл такое обращение. Эксперты рассказали, есть ли смысл Украине обращаться за поддержкой к странам Африки, с которыми уже давно тесно сотрудничает Россия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также "Комментарии" сообщали о том, что СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы ГУР МОУ — подробности. Подозреваемый пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что стоит за манипуляцией Amnesty International о ВСУ – как победить российскую пропаганду. Заявление Amnesty International в очередной раз доказывает, что ряд международных струткру потеряли доверие и важность, потому как давно стали зависимы. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Сайт "Комментарии" писали о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!