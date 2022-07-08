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Бомбардировщики и штурмовики ВСУ нанесли удар по бронетехнике оккупантов: подробности

Авиация ВСУ нанесла удары по противнику на Восточном направлении

сегодня, 11:03
Автор:

Денис
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Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить сокрушительные удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бомбардировщики и штурмовики ВСУ нанесли удар по бронетехнике оккупантов: подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как информирует Командование ВС ВСУ, за прошедшие сутки (7 июля) бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении.

"Поражены боевые позиции оккупантов, восемь танков, восемь боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живая сила врага.", — сообщает Командование ВС ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на юге Украины вертолеты ВСУ нанесли парные удары по скоплению живой силы и техники оккупантов: подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что взрывы в Казахстане после заявлений Токаева: между руководством страны и Кремлем ухудшились отношения. В Казахстане произошел взрыв на нефтегазовом месторождении. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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