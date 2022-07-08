Бомбардировщики и штурмовики ВСУ нанесли удар по бронетехнике оккупантов: подробности

Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить сокрушительные удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как информирует Командование ВС ВСУ, за прошедшие сутки (7 июля) бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении.

"Поражены боевые позиции оккупантов, восемь танков, восемь боевых бронированных машин, полевой склад боеприпасов и живая сила врага.", — сообщает Командование ВС ВСУ.

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