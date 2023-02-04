Большой обмен пленными: кого удалось вернуть Украине

4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обмен пленными. Фото: Телеграмм Андрея Ермака

По информации Ермака, среди вернувшихся на Родину – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие украинские защитники.

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"87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО. Восемь бойцов ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов. Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину — Кулика Евгения Олеговича", – написал Андрей Ермак.

Тем временем российская сторона публично заявляет, что большого обмена пленными могло и не быть, если бы "посредничество руководства Объединенных Арабских Эмиратов". Россияне заявляют, что смогли вернуть 63 своих вояк.

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