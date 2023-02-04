Большой обмен пленными: кого удалось вернуть Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Обмен пленными. Фото: Телеграмм Андрея Ермака
По информации Ермака, среди вернувшихся на Родину – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие украинские защитники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Тем временем российская сторона публично заявляет, что большого обмена пленными могло и не быть, если бы "посредничество руководства Объединенных Арабских Эмиратов". Россияне заявляют, что смогли вернуть 63 своих вояк.
Читайте также на портале "Комментарии" — у ВСУ рассказали об угрозе ракетных ударов из Беларуси.
Также издание "Комментарии" сообщало — по мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ сейчас находится в специфической стадии: когда стратегически проигрыш уже ясен, но еще есть ресурс для наступательных действий. И этот ресурс страна-агрессор, похоже, вскоре использует по полной программе. Тем временем, немецкие власти согласились поставлять Украине (и дали соответствующее одобрение делать это другим странам) не только танки Leopard 2, но и более старую модель Leopard 1. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и внешнеполитическую ситуацию в ракурсе российско-украинской войны.
Обсуждения
Новости