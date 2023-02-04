logo

BTC/USD

23371.36

ETH/USD

1661.29

LTC/USD

99.07

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Большой обмен пленными: кого удалось вернуть Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Большой обмен пленными: кого удалось вернуть Украине

Украина вернула еще 116 человек

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Большой обмен пленными: кого удалось вернуть Украине

Обмен пленными. Фото: Телеграмм Андрея Ермака

По информации Ермака, среди вернувшихся на Родину – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие украинские защитники.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО. Восемь бойцов ТрО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов. Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину — Кулика Евгения Олеговича", – написал Андрей Ермак.

Тем временем российская сторона публично заявляет, что большого обмена пленными могло и не быть, если бы "посредничество руководства Объединенных Арабских Эмиратов". Россияне заявляют, что смогли вернуть 63 своих вояк.

Читайте также на портале "Комментарии" — у ВСУ рассказали об угрозе ракетных ударов из Беларуси.

Также издание "Комментарии" сообщало — по мнению президента Украины Владимира Зеленского, РФ сейчас находится в специфической стадии: когда стратегически проигрыш уже ясен, но еще есть ресурс для наступательных действий. И этот ресурс страна-агрессор, похоже, вскоре использует по полной программе. Тем временем, немецкие власти согласились поставлять Украине (и дали соответствующее одобрение делать это другим странам) не только танки Leopard 2, но и более старую модель Leopard 1. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и внешнеполитическую ситуацию в ракурсе российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022/1993
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!