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Большое российское наступление: в британской разведке назвали ключевую цель

В британской разведке считают, что у России по-прежнему не хватает сил и ресурсов для масштабного наступления, которое бы могло переломить ход войны

сегодня, 09:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Попытки начать масштабное наступление на отдельных участках фронта Россия пытается осуществить с начала 2023 года. Ее оперативная цель почти наверняка состоит в том, чтобы оккупировать контролируемые Украиной части Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Большое российское наступление: в британской разведке назвали ключевую цель

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.


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По данным британской разведки, старшие командиры, вероятно, строят планы, требующие недостаточно укомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления. При этом российские лидеры, вероятно, продолжат требовать масштабных обещаний.

"Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", — считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска продвинулись на несколько сот метров под Угледаром.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны заявили, что санкции против РФ оказались неэффективными. Россия активно использует западные технологии, собирая иранские дроны, которыми потом атакует Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему именно сейчас появились разговоры о наступлении России – что важно понимать украинцам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1622843727298404353
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