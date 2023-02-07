Большое российское наступление: в британской разведке назвали ключевую цель

Попытки начать масштабное наступление на отдельных участках фронта Россия пытается осуществить с начала 2023 года. Ее оперативная цель почти наверняка состоит в том, чтобы оккупировать контролируемые Украиной части Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

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По данным британской разведки, старшие командиры, вероятно, строят планы, требующие недостаточно укомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления. При этом российские лидеры, вероятно, продолжат требовать масштабных обещаний.

"Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", — считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска продвинулись на несколько сот метров под Угледаром.

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