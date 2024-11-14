Большое наступление на Запорожье: в ВСУ ответили на угрозу

Российские оккупанты не способны к наступательным операциям на областной центр Запорожской области, как бы им этого не хотелось. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала КИЇВ24 рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный считает, что большого наступления россиян на Запорожье не будет. Оккупанты не способны сейчас проводить подобные операции.

По словам Братчука, российские оккупанты не способны к наступательным операциям на областной центр. Враг продолжит терроризировать мирное население, в том числе с помощью авиационных обстрелов гражданских городов, применяя УАБы.

"О враждебном наступлении на сегодняшний день речь вообще не идет", — высказался Братчук.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты не сбавляют темпы наступления в Донецкой области. Поэтому все чаще возникают опасения, что враг может не остановиться и начать наступление уже на Днепр и Запорожье. Имеет ли враг на это ресурсы? Действительно ли РФ готовит наступление в Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – российское военное командование в значительной степени полагается на извлеченные из хранилищ отремонтированные танки и бронемашины, чтобы заменить потери техники. Однако, с большой вероятностью, россияне не смогут выдержать эти потери в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).



