Будет ли наступление на Днепр и Запорожье: о чем говорят действия окупантов

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты не сбавляют темпы наступления в Донецкой области. Поэтому все чаще возникают опасения, что враг может не остановиться и начать наступление уже на Днепр и Запорожье. Имеет ли враг на это ресурсы? Действительно ли РФ готовит наступление в Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Radio NV" высказал мнение, что на сегодняшний день ситуация складывается так, что противник пытается двигаться там, где он может продвигаться.
Именно поэтому, по словам эксперта, россияне пытаются атаковать не только в Донецкой области. В то же время он отметил, что Кураховское направление является наиболее угрожающим для Украины.
Эксперт добавил, что в настоящее время оккупанты бросают в бой все силы для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшего продвижения. По словам Грабского, Россия действительно планирует наступление и на Днепр.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Суспильного" отметил, что с большой вероятностью можно сказать, что российское командование готовится начать серьезные наступательные действия в Запорожском направлении. Пока оккупанты медленно продвигаются по всем участкам фронта на востоке.
Кроме того, по словам эксперта, россияне, скорее всего, готовятся к серьезным наступательным действиям в Запорожском направлении.
Тем временем северном направлении армия РФ продолжает попытки прорваться к реке Оскол с целью ее форсирования.
Алексей Гетьман подчеркнул, что замедлить захватчиков может ухудшение погодных условий. Впрочем, полностью продвижение россиян не остановится.
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