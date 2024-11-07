Будет ли наступление на Днепр и Запорожье: о чем говорят действия окупантов

Российские оккупанты не сбавляют темпы наступления в Донецкой области. Поэтому все чаще возникают опасения, что враг может не остановиться и начать наступление уже на Днепр и Запорожье. Имеет ли враг на это ресурсы? Действительно ли РФ готовит наступление в Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Противник совершает наступление, сосредоточив свои усилия на относительно небольших участках фронта

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Radio NV" высказал мнение, что на сегодняшний день ситуация складывается так, что противник пытается двигаться там, где он может продвигаться.

"Противник пытается двигаться там, где он может двигаться. Противник осуществляет наступление, сосредоточив свои усилия на относительно небольших участках фронта. Если посмотреть на карту — это Кураховский участок и Покровский и Часов Яровский участок. Противник там осуществляет классическую схему боевых действий, которая прописана в его учебниках. Сосредоточение максимальных усилий на отдельных участках фронта для получения преимущества с нанесением точечных ударов на второстепенных и вспомогательных направлениях", — отметил Грабский.

Именно поэтому, по словам эксперта, россияне пытаются атаковать не только в Донецкой области. В то же время он отметил, что Кураховское направление является наиболее угрожающим для Украины.

"Тут дело не только в динамике в боевых действиях, но и в тех объектах, которые находятся на этом направлении. Речь идет о Кураховской ТЭЦ – важный объект, захват которого может серьезно усложнить задачу для нас и облегчит обеспечение своих потребностей оккупантам" , – добавил Грабский.

Эксперт добавил, что в настоящее время оккупанты бросают в бой все силы для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшего продвижения. По словам Грабского, Россия действительно планирует наступление и на Днепр.

"Противник планирует, равно как и наступление на Запорожье. Но надо также осознать, что у него просто нет для этого ресурсов. И такими темпами наступления он может в Днепр идти очень и очень долго, если вообще сможет туда дойти", — отметил Сергей Грабский.

Россияне готовятся к серьезным наступательным действиям

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Суспильного" отметил, что с большой вероятностью можно сказать, что российское командование готовится начать серьезные наступательные действия в Запорожском направлении. Пока оккупанты медленно продвигаются по всем участкам фронта на востоке.

Кроме того, по словам эксперта, россияне, скорее всего, готовятся к серьезным наступательным действиям в Запорожском направлении.

"В районе Гуляйполя в сторону Орехового они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-либо наступательных действий на этом направлении", — сказал Гетьман.

Тем временем северном направлении армия РФ продолжает попытки прорваться к реке Оскол с целью ее форсирования.

Алексей Гетьман подчеркнул, что замедлить захватчиков может ухудшение погодных условий. Впрочем, полностью продвижение россиян не остановится.

"Это создаст трудности, но не станет решающим фактором. Однако и в обороне не очень легко держаться, если стоишь в окопе в воде", — добавил эксперт.

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