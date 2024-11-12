РФ терроризирует Запорожскую область: снова удары по многоэтажке

Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли несколько авиаударов по Запорожской области. В результате одной из атак врага в многоэтажке оказались заблокированы люди. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Чиновник сообщил, что в 04:15 в регионе раздались взрывы. Мониторинговые каналы писали, что в тот момент была зафиксирована активность вражеской авиации.

Позже, в 06:19, Федоров подтвердил информацию о том, что удары нанесла авиация противника.

"Россияне нанесли несколько авиаударов. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильковском районах", — написал он.

По его словам, в многоэтажке в результате атаки заблокированы два человека. По состоянию на момент его сообщения проводится спасательная операция.

Также Федоров добавил, что масштабы разрушений выясняются.

Отметим, предыдущей ночью российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, двадцать ранены. Среди раненых пятеро детей – от 4 до 17 лет.

Как сообщил глава Запорожской области, восемь человек госпитализировали, среди них 4-летний мальчик. В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Органы местных властей привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

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