В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела: под завалами ищут людей

Запорожье постоянно страдает от вражеских ударов. В четверг, 7 ноября, оккупанты нанесли очередные обстрелы города, в результате которых погибли и ранены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Фото Нацполиции

По его словам, количество погибших в результате ударов России по Запорожье выросло до 4. Ранения в результате вражеских действий получили 18 человек.

Министр сообщил, что спасатели достали из-под завалов двоих раненых детей и пострадавшую женщину. Потерпевшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором.

"Под завалами еще могут быть люди. Полиция располагает информацией о лицах, которые не выходят на связь. Вовлеченные службы системы МВД работают, чтобы помочь пострадавшим. Спасибо всем, кто рядом с пострадавшими. Следователи и криминалисты документируют очередное военное преступление оккупантов. Гражданская инфраструктура еще раз под ударом. Гражданские люди для России – это мишень. И за это РФ понесет ответственность”, – отметил Игорь Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска два месяца не применяют крылатые ракеты Х-101 для массированных воздушных атак. Россия продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.

Вероятно, враг накапливает ракеты. Только за период паузы ВПК РФ смог выработать как минимум 120 крылатых ракет Х-101, что уже позволяет осуществить несколько массированных ракетных атак. Очевидно, продолжается скопление крылатых ракет на зимний период.

Сколько самолетов снарядили ракетами, читайте по ссылке.



