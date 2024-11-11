Жестокий удар РФ по Запорожью: что известно о погибших и раненых

Сегодня ночью российские войска нанесли три авиаудара по Запорожью. Один человек погиб, двадцать ранены. Среди раненых пятеро детей – от 4 до 17 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удар по Запорожью. Фото: ГСЧС

Как сообщил глава Запорожской области, восемь человек госпитализировали, среди них 4-летний мальчик.

В результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Органы местных властей привлекли 3 автобуса и проводят эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работают все экстренные службы города.

Читайте также на портале "Комментарии" — Запорожье постоянно страдает от вражеских ударов. В четверг, 7 ноября, оккупанты нанесли очередные обстрелы города, в результате которых погибли и ранены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По его словам, количество погибших в результате ударов России по Запорожье выросло до 4. Ранения в результате вражеских действий получили 18 человек.

Министр сообщил, что спасатели достали из-под завалов двоих раненых детей и пострадавшую женщину. Потерпевшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты не сбавляют темпы наступления в Донецкой области. Поэтому все чаще возникают опасения, что враг может не остановиться и начать наступление уже на Днепр и Запорожье. Имеет ли враг на это ресурсы? Действительно ли РФ готовит наступление в Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



