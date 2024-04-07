Большое летнее наступление России: смогут ли россияне прорвать фронт и дойти до Киева

Военный аналитик из Дании Андерс Нильсен проанализировал возможности летнего наступления россиян и объяснил, почему вероятность, что армия РФ дойдет до Киева крайне мала. По словам военного эксперта россияне не имеют войск и техники для быстрого наступления, а Украина готовится к защите.



Колонна российских войск. Фото из открытых источников

Андрес Нильсен вспомнил интервью Зеленского, в котором президент заявил, что если Конгресс США не примет пакет помощи и не направит больше боеприпасов, Украина будет вынуждена отступать. Некоторые аналитики говорят о риске драматического обвала фронта и возможности для России начать новое летнее наступление на Киев. Однако, по словам Нильсена, это ошибочная картина.

Датский аналитик указал на несколько основных факторов. Нильсен объясняет, что Россия так и не начала очередную волну мобилизации, которая ожидалась после "выборов" президента. Кроме того, начался призыв в армию РФ.

"Когда у них была большая волна мобилизации осенью 2022 года, они перенесли призывной цикл, чтобы призывные комиссии смогли работать одновременно. Я думаю, если бы они хотели провести мобилизацию в этот момент, то они бы сделали то же самое. Но они этого не сделали", – говорит военный эксперт.

Таким образом, Россия не будет иметь солдат для большого летнего наступления в ближайшие 3-4 месяца, которые нужны на обучение военных.

Нильсен назвал еще одну причину, почему идея развала линии фронта дает неправильную картину. По его словам, мы фактически подошли к точке в этой войне, где ни одна сторона не способна к механизированной маневровой войне – это война, где вы совершаете прорывы техникой, танками, боевыми машинами пехоты, быстро двигаетесь и координируете эти действия. Кроме того, многие российские машины – это не современная бронетехника, а старая советская техника, снятая с хранения и возвращенная на вооружение.

"Но самая важная причина, почему этот вид механизированного маневра маловероятен, состоит в том, что транспортные средства чрезвычайно уязвимы в бою. На поле боя в Украине столько оружие, которое может уничтожить машину, мины, противотанковые средства, артиллерия, беспилотники. Именно на дроны приходится большинство уничтоженной техники", – говорит Нильсен.

Аналитик объясняет, что, несмотря на проблемы со снарядным голодом в Украине, она может сдерживать масштабное летнее наступление россиян другими видами оружия, в частности беспилотниками.

"Максимальная скорость, с какой линия фронта может двигаться в любом направлении прямо сейчас ограничена скоростью ходьбы человека. Прорыв фронта не будет выглядеть так, как мы видели это в первые недели войны, когда российская армия быстро наступала на машинах к Киеву, ведь теперь продвижение будет со скоростью ходьбы пешком", – считает аналитик.

Кроме того, Андрес Нильсен добавляет, что Украина готовится к летнему наступлению России. Украинские войска строят линии обороны с помощью окопов, ставят "зубы дракона", а также другие фортификационные средства защиты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андерс Нильсен назвал основное направление, с которого россияне начнут свое большое наступление. А глава ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал не только направление, но и время нового наступления России.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВСУ объяснили, готова ли Украина к атаке со стороны Беларуси.