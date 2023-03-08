Бои за Бахмут: погиб еще один комбат

Во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела контрольно-наблюдательного пункта батальона, погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Жизнь Героя оборвалась 6 марта.

Комбат загинув під Бахмутом

"34-летний Андрей Луканюк родом из села Годы-Добровидка Коломыйского района Ивано-Франковской области, — сообщают боевые побратимы. — С 2013 года активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2014 года выполнял боевые задания в должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино. В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый".

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Напомним, что вчера в боях за Бахмут погиб другой комбат, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, — Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат, — откликнулся накануне на его гибель президент Украины Владимир Зеленский. — Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Девять лет украинские герои в жестоких боях за державу борются за будущее для Украины. Покой и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг".

Напомним, что в ООН прокомментировали видео расстрела безоружного украинского военнопленного.