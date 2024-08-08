Bloomberg о позорном ударе по имиджу Путина: с РФ такое впервые после Второй мировой

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Кравцев Сергей
Весьма успешный рейд украинской армии в Курскую область стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Агентство отмечает, что украинское вторжение застало врасплох российских военных и ослабило позиции российского диктатора Владимира Путина.
Как отмечает издание, этот эпизод выявил хрупкость российской пограничной обороны и поднял боевой дух украинцев. Он также подорвал тщательно выстроенный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян, поскольку война, которую он начал в Украине, теперь все больше перекидывается на Россию.
Читайте также на портале "Комментарии" — через события в Курской области все наконец-то увидят истинное отношение россиян к войне в Украине и к тому курсу, который проводит путинский режим. Раньше часто говорилось, в основном российской оппозицией, которой нет в России, что обычные россияне против полномасштабной войны против Украины, но не могут об этом прямо заявить. Сейчас у них открылась такая возможность. Такое заявление в своем Телеграм сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему запылала Курская область РФ: какая цель Украины.
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