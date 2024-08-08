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Bloomberg о позорном ударе по имиджу Путина: с РФ такое впервые после Второй мировой

Bloomberg оценил операцию в Курской области

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей

Весьма успешный рейд украинской армии в Курскую область стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Bloomberg о позорном ударе по имиджу Путина: с РФ такое впервые после Второй мировой

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Агентство отмечает, что украинское вторжение застало врасплох российских военных и ослабило позиции российского диктатора Владимира Путина.

Как отмечает издание, этот эпизод выявил хрупкость российской пограничной обороны и поднял боевой дух украинцев. Он также подорвал тщательно выстроенный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян, поскольку война, которую он начал в Украине, теперь все больше перекидывается на Россию.

"Для Украины это, скорее всего, подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны опасаться угроз эскалации со стороны Кремля и что Украине следует разрешить вести борьбу с Путиным любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны", — отмечает Bloomberg.

Читайте также на портале "Комментарии" — через события в Курской области все наконец-то увидят истинное отношение россиян к войне в Украине и к тому курсу, который проводит путинский режим. Раньше часто говорилось, в основном российской оппозицией, которой нет в России, что обычные россияне против полномасштабной войны против Украины, но не могут об этом прямо заявить. Сейчас у них открылась такая возможность. Такое заявление в своем Телеграм сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему запылала Курская область РФ: какая цель Украины.




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